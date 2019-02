Von Michael Wilkening

Heidelberg. (miwi) Für Branislav Ignjatovic beginnt am Wochenende eine Reise ins Ungewisse. "Ich freue mich darauf", sagt der Trainer der MLP Academics Heidelberg, der mit seiner Mannschaft in der 2. Basketball-Bundesliga am Sonntag um 16 Uhr bei den Rostock Seawolves antritt. "Ich war noch nie in Rostock, und es ist schön, dass ich mal in diese Ecke des Landes komme", erklärt der Serbe, der aber vermutlich keine Zeit finden wird, um die Hansestadt an der Ostsee zu erkunden.

Im Fokus stehen schließlich die 40 Minuten auf dem Parkett, in denen die MLP Academics einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen guten Playoff-Platz distanzieren und sich für eine bittere Hinspielniederlage revanchieren wollen.

"Das ist immer im Hinterkopf", sagt Ignjatovic. Beim 81:82 in der eigenen Halle gaben die Heidelberger in den letzten fünf Minuten eine Zehn-Punkte-Führung aus der Hand und belohnten sich nicht für eine über weite Strecken konzentrierte und solide Vorstellung. In der Schlussphase stellten die Seawolves ihre beeindruckende Auswärtsstärke unter Beweis - von elf Partien in fremden Hallen verloren die Rostocker nur eine. Gleichzeitig haben sie ein Problem bei Spielen vor den eigenen Fans, in denen es neben vier Erfolgen schon sieben Niederlagen gab. "Der Druck der Halle macht ihnen zu schaffen", glaubt der Heidelberger Coach - und hofft, diese Tatsache für sich nutzbar machen zu können. Auf dem Weg dahin müssen die Academics allerdings eine rekordverdächtig weite Reise auf sich nehmen.

Direkter Vergleich wichtig

Am Samstagmorgen startet die Mannschaft mit dem Bus in Richtung Ostsee, und dürfte etwa zehn Stunden unterwegs sein. Am Abend ist eine kurze Trainingseinheit angesetzt, "um die Beine locker zu machen", wie es Ignjatovic umschreibt. Nach einer hoffentlich erholsamen Nacht soll es am Sonntagnachmittag zum nächsten Paukenschlag gegen eine Topmannschaft reichen.

Bislang haben die Heidelberger gegen die besten Mannschaften der Liga sehr häufig gut ausgehen. Gegen Tabellenführer Chemnitz siegten die Ignjatovic-Schützlinge zu Beginn des Jahres und gegen den Zweiten Hamburg feierten die Academics sogar zwei Erfolge. Fehlt nur noch ein Sieg gegen den Dritten Rostock, den die Heidelberger am Sonntag in der Tabelle wieder überholen könnten. "Außerdem würden wir uns den direkten Vergleich sichern, wenn wir mit mindestens zwei Punkten Differenz gewinnen", sagt Spielmacher Niklas Würzner. Es gibt also viele gute Gründe, sich an der Ostsee voll reinzuhängen, schließlich würde der 15. Saisonsieg die letzten theoretischen Zweifel an der Playoff-Qualifikation ausräumen.

Einfach wird das aber nicht. "Die Seawolves haben viele Qualitäten, die uns nicht entgegenkommen", warnt Ignjatovic. Die Athletik der Rostocker und das Tempospiel machen dem Trainer Sorgen. Letztlich wird entscheidend sein, ob die Academics ihre Stärken durchsetzen können. Nach dem Sieg gegen Kirchheim/Teck stimmt in jedem Fall das Selbstvertrauen, und das sollte auch durch die lange Busfahrt in Richtung Rostock nicht abhanden kommen.

2. Bundesliga Pro A Herren, Sonntag, 16 Uhr: Rostock Seawolves - MLP Academics Heidelberg.