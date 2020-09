Karlsruhe. (miwi) Wenn man es positiv sehen möchte, war die 91:104 (45:56)-Niederlage der MLP Academics Heidelberg am Mittwochabend Abend bei den Karlsruhe Lions mutmachend mit Blick auf die neue Saison. Im Duell beim Ligarivalen zeigte der Basketball-Zweitligist im ersten Testspiel auf die neue Spielzeit seine Möglichkeiten in der Offensive, und die offenbarten Mängel unter dem eigenen Korb können mit konzentrierter Arbeit in den kommenden Wochen noch beseitigt werden. Erst Mitte Oktober starten die Heidelberger mit einem Auswärtsspiel in Trier in die neue Runde.

"Mit der defensiven Leistung können wir nicht zufrieden sein, aber es war ein tolles Gefühl, mal wieder bei einem Spiel in der Halle zu sein", sagte Branislav Ignjatovic. Der Serbe konnte bis auf Armin Trtovac (Nasenbeinbruch) alle Akteure einsetzen, auch Albert Kuppe war mit dabei, der zuletzt mit Knie-Problemen zu kämpfen hatte. Für den Übungsleiter ging es vorrangig darum, seine neu zusammengestellte Mannschaft im Wettkampfmodus zu erleben.

Die besten Werfer der Heidelberger waren die US-Amerikaner Jordan Geist (21 Punkte), Shyron Ely (19) und Sa’eed Nelson (18). Während der 40 Minuten deutete sich an, dass die Hoffnung der Heidelberger Verantwortlichen in Erfüllung gehen kann. Sie lautet, dass die Academics in der anstehenden Spielzeit in der Zweiten Liga in der Offensive noch schwerer auszurechnen sind. Mit Geist, dem Top-Scorer der zurückliegenden Saison, und dem talentierten Rookie Nelson stehen Ely zwei Spieler zur Seite, die Partien entscheiden können. So weit wollte Ignjatovic noch nicht nach vorne blicken. "Ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen konzentriert weiterarbeiten", gab der Coach die Ziele vor.

Die nächste Möglichkeit an den eigenen Stärken wie Schwächen zu arbeiten, bekommen die Ignjatovic-Schützlinge am Sonntag. Dann gastieren die Heidelberger in Ludwigsburg. Beim deutschen Vize-Meister werden die Academics ganz sicher vor noch größere Aufgaben gestellt als bei der Testspiel-Premiere.