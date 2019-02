Von Michael Wilkening

Heidelberg. Irgendwann verhedderte sich Niklas Würzner, als es um die Tabelle in der 2. Basketball-Bundesliga ging. "Wie viele Spiele haben wir jetzt eigentlich gewonnen?", fragte der Spielmacher der Academics, als es darum ging, die Playoff-Chancen der eigenen Mannschaft einzuschätzen. Würzner kannte sich offensichtlich nicht mit der Konstellation aus, aber das deutete nicht auf Desinteresse des Heidelbergers hin, sondern vielmehr auf die totale Fokussierung auf die Aufgaben auf dem Spielfeld. Die Academics, so viel war auch Würzner klar, hatten mit dem 79:74-Erfolg gegen die Kirchheim Knights einen großen Schritt in Richtung der Playoffs gemacht - und daran hatte die Nummer zwei einen großen Anteil.

Auf dem Parkett hatte Würzner nämlich dauerhaft den Überblick und schwang sich beim 14. Saisonerfolg der eigenen Mannschaft zum Taktgeber auf. Mit zehn Punkten und zehn Assists lieferte er ein "Double-Double" ab und stellte seinen Wert für den Tabellenvierten unter Beweis.

Feiern lassen wollte sich der 25-Jährige für die Topwerte in der Statistik aber nicht. "Mir ist das im Spiel gar nicht so vorgekommen", erklärte er stattdessen, "ich habe mich in erster Linie auf die Aufgaben in der Verteidigung konzentriert". Ganz unbewusst stellte Würzner damit einen Karrierebestwert auf, denn nie zuvor hatte er in der 2. Liga zehn Vorlagen in einer Partie gegeben.

Nicht nur Würzner hatte beim Erfolg gegen die Kirchheimer einen guten Tag, auch Niklas Ney und Marc Liyanage gaben dem eigenen Team wichtige Impulse und sorgten damit für einen Effekt, der eine Woche bei der Niederlage gegen Nürnberg noch gefehlt hatte - zusätzliche Energie von der Bank. Ney und Liyanage sorgten im Verbund mit Würzner dafür, dass die deutschen Spieler der Partie ihren Stempel aufdrückten und die Verantwortung deshalb nicht allein bei den Importspielern lag. Das entlastete beispielsweise Shyron Ely, der mit 20 Punkten dennoch der erfolgreichste Werfer war.

Das Ergebnis der Leistungssteigerung der deutschen Spieler lässt die Verantwortlichen der Academics optimistisch in die Zukunft schauen. Möglicherweise reicht ein weiterer Erfolg, um die Playoffs zu erreichen, zwei Siege in den noch ausstehenden acht Partien dürften sicher genügen - die Wahrscheinlichkeit ist deshalb sehr gering, dass die Heidelberger ihr ausgerufenes Saisonziel noch verpassen.

Würzner ist überzeugt, dass es gelingt und er hofft darauf, vielleicht noch etwas mehr zu erreichen. "Wenn wir jetzt noch ein paar Spiele gewinnen und schon vorzeitig fix in den Playoffs sind, können wir versuchen, uns eine gute Ausgangslage zu erarbeiten", sagte der Spielmacher. Die Botschaft ist klar, möglichst soll es wie im vergangenen Jahr gelingen, in der ersten Playoff-Runde das Heimrecht in einem möglichen fünften Spiel zu sichern. Dazu müssten die Academics mindestens Vierter werden - und aktuell sind sie Vierter.

"Die Entwicklung ist gut, wir finden immer besser zueinander", begründete Würzner seine Zuversicht. In den vergangenen neun Partien gelangen den Heidelbergern schließlich sieben Siege, darunter war ein klarer Sieg gegen Tabellenführer Chemnitz und sogar zwei Erfolge gegen den Tabellenzweiten aus Hamburg. Die Heidelberger haben längst bewiesen, dass sie mit den besten Teams der Liga mithalten können. Diese Erkenntnis ist wichtig für Niklas Würzner, wichtiger als die genaue Konstellation in der Tabelle.