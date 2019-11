Von Nikolas Beck

Heidelberg. Matthias Lautenschläger hat schon viele Basketball-Spiele gesehen. Zu viele, als dass es den Manager der MLP Academics Heidelberg überrascht hätte, dass seine Zweitligabasketballer am Sonntagabend beim 84:73 gegen Trier nach einem Raketenstart einen 20-Punkte-Vorsprung binnen weniger Minuten schon wieder verspielt hatten. Weil am Ende dennoch der siebte Sieg im neunten Spiel herausgesprungen ist, kann Lautenschläger am Mittag danach, als die RNZ ihn spricht, schon wieder schmunzeln. "Ich sage es jedem, der es hören will: ,Ein guter Start ist selten gut.‘"

Was philosophisch klingen mag, sei "höchst menschlich", so der 38-Jährige, der seit nunmehr zehn Jahren beim Heidelberger Traditionsverein die Fäden zieht. Die Academics trafen aus nahezu allen Lagen, Trainer Branislav Ignjatovic grübelte hinterher gar, ob sein Team überhaupt schon einmal so hochprozentig eingenetzt habe. Und irgendwann mischt sich unter die allgemeine Heiterkeit eben das trügerische Gefühl, es gehe von alleine. Ging es nicht.

Sei’s drum. Die "Akademiker" kamen mit einem blauen Auge davon. Auch, weil Ignjatovic und Lautenschläger bei der Kaderplanung das richtige Händchen bewiesen hatten. Zu den unangenehmsten Aufgaben eines Managers gehört es, einem Spieler mitzuteilen, dass man künftig auf seine Dienste verzichten wird.

Weil der US-Amerikaner Joe Kilgore während der Vorbereitung nicht überzeugen konnte, musste er nach Ablauf seines Tryout-Vertrags, sozusagen die Probezeit eines Basketball-Spielers, gehen. Stattdessen holten die Academics Zamal Nixon an Bord. Und der 30-Jährige, zuletzt drei Jahre in Griechenland am Ball, erwies sich trotz kurzer Eingewöhnungszeit als Glücksgriff.

Man hatte den Shooting Guard, der auch schon in Nürnberg und mit Hagen in der Bundesliga Erfahrung gesammelt hat, bereits im Sommer auf dem Schirm, erzählt Lautenschläger. Erst als der Mann aus Brooklyn/New York seinen Agenten gewechselt habe, ergab sich aber die Chance, ihn zu verpflichten. Nixon, der mit einer Münchnerin verheiratet ist, wollte unbedingt zurück nach Deutschland - und scheint jetzt in Heidelberg auch sein sportliches Glück gefunden zu haben.

Sein Kollege im "Backcourt", Niklas Würzner, ist voll des Lobes. "Er ist offensiv wahnsinnig talentiert, keine Frage", sagt das Heidelberger Eigengewächs. Viel entscheidender ist aber, dass es den beiden Aufbauspielern möglich ist, nebeneinander und gemeinsam zu glänzen. "Wir ergänzen uns richtig gut, mal hat der eine die besseren Würfe, mal der andere", so Würzner, der am Sonntag mit zwölf Assists herausragend den Taktstock geschwungen hat und Nixon das Scoring (20 Punkte) überließ.

Es stellt sich also die Frage, was möglich ist in dieser Spielzeit, in der die Academics um den Aufstieg mitspielen wollen. Mit Nixon, Würzner, der inzwischen auch von jenseits der Drei-Punkte-Linie Gefahr ausstrahlt, Shy Ely, der ohnehin über jeden Zweifel erhaben ist, "Shootingstar" Armin Trtovac und Kapitän Phillipp Heyden am Brett sowie ein paar Rollenspielern, von denen Lautenschläger überzeugt ist, dass sie viel mehr können als sie zuletzt gezeigt haben?

Zamal Nixon wäre kein typischer "Zocker" aus dem "Big Apple", hätte er nicht die passende Antwort parat. "Es ist noch früh in der Saison", lacht er im Gespräch mit der RNZ. Aber wenn es tagtäglich hart arbeite, dann gelte für dieses Team: "The sky is the limit." Frei übersetzt: Alles ist möglich für die MLP Academics der Saison 2019/2020.