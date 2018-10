Von Michael Wilkening

Heidelberg. Niklas Würzner ist der dienstälteste Akteur im Kader der MLP Academics Heidelberg. Der Aufbauspieler hat die Entwicklung des Basketball-Zweitligisten miterlebt und - gestaltet. Nach zwei Playoff-Teilnahmen hintereinander sind die Ansprüche an den 24-Jährigen und seine Kollegen gewachsen, das spürt Würzner.

Sorgen bereitet ihm diese Tatsache nicht, viel mehr schon die Gefahren, die im Heimspiel der Academics am Sonntag, 17 Uhr, gegen die Baunach Young Pikes lauern - die Heidelberger befinden sich in der klaren Favoritenrolle.

Herr Würzner, die Academics hatten ein spielfreies Wochenende, war das eine willkommene Pause oder eine ärgerliche Rhythmus-Unterbrechung?

Das war für uns gar nicht schlecht, weil wir mehr Zeit bekommen haben, um uns als Team zu finden.

Ist das Mannschaftsgefüge nicht ausgeprägt?

Außerhalb vom Feld sind wir schon sehr weit, da gibt es keine Schwierigkeiten. Auf dem Feld hakt es manchmal noch, weil wir eben noch nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind. Man muss ein Gefühl dafür finden, wie der andere spielt und besonders für mich ist es wichtig, herauszufinden, wie ich jeden Spieler in seine beste Position bringen kann. Das benötigt Zeit und dafür waren die zwei Wochen gut.

Der Saisonauftakt verlief mit einer Niederlage und einem Sieg nicht perfekt…

Ich denke, das ist alles in Ordnung. Wir haben in Chemnitz verloren, das in diesem Jahr eine richtig gute Rolle in der Liga spielen wird. Das war ärgerlich, aber kein Beinbruch. Und das Heimspiel gegen Paderborn haben wir gewonnen, obwohl das erste Match in eigener Halle immer schwer ist, weil man es unbedingt gewinnen will. Wir sind also absolut im Soll.

Die Erwartungen an die Mannschaft sind nach zwei Playoff-Teilnahmen größer geworden, spürt man das auf dem Feld?

Die Ansprüche, die von außen an uns gestellt werden, sind höher, das stimmt. Aber ich sehe das positiv, mich belastet das nicht. Wir haben außerdem ein Team, das erfahren genug ist, um damit umzugehen. Ich bin eher darauf konzentriert, mein Spiel an die neue Situation anzupassen…

Inwiefern?

Durch unseren neuen Kader verändert sich automatisch unsere Spielweise. Wir haben mit Phillipp Heyden und Dan Oppland Akteure hinzubekommen, mit denen wir unter den Körben sehr stark sind. In der vergangenen Saison waren wir außen stark und haben entsprechend agiert. Vereinfacht gesagt geht es jetzt für mich darum, Phillipp, Dan und die anderen großen Spieler unter dem Korb ins Spiel zu bringen. Also weniger selbst unter den Korb zu ziehen. Das erfordert eine Umstellung, funktioniert aber schon ganz gut.

Am Sonntag steht das Heimspiel gegen Baunach an, die Academics sind klarer Favorit. Das ist undankbar, oder?

Es ist manchmal einfacher, gegen einen Gegner zu spielen, der stärker eingeschätzt wird. Es ist zudem manchmal auch einfacher für mich persönlich, gegen einen richtig starken Gegenspieler anzutreten. Wenn wir die Sachen umsetzen, die wir uns vornehmen, sieht es gut aus. Da sind wir schon selbstbewusst genug.

Info: 2. Bundesliga Pro A Herren, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Baunach Young Pikes.