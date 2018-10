Heidelberg. (miwi) Das zweite Heimspiel der MLP Academics Heidelberg endete mit einer großen Enttäuschung für alle, die es mit dem Basketball-Zweitligisten halten. Gegen die Baunach Young Pikes unterlag die Mannschaft von Branislav Ignjatovic am Sonntag 61:70 (32:37) und offenbarte in den 40 Minuten, dass sie den eigenen Ansprüchen noch deutlich hinterherhinken. In drei Partien gab es nur einen Sieg.

Es ist nicht immer gut, wenn es gut gemeint ist. Die Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt bekamen am Sonntag den Unterschied fein säuberlich aufgezeigt. Man konnte den Academics-Cracks nicht vorwerfen, dass es ihnen an Einsatzwillen mangelte oder der Bereitschaft, den Kollegen und damit dem Team zu helfen. Es war oft zu viel des guten Willens, der dafür sorgte, dass auf dem Feld Hektik herrschte. Die Heidelberger zeigten sich in den Gesten untereinander als Team, auf dem Feld agierten sie aber weitgehend als Einzelkämpfer. Jeder wollte es besonders gut machen, vergaß dabei aber, seine Rolle perfekt auszufüllen. "Wir müssen klüger spielen", sagte Phillipp Heyden. Der Kapitän bemängelte zudem die mangelnde "Intensität, die du brauchst, um in der Liga ein Spiel zu gewinnen".

In der ersten Halbzeit wurden die Heidelberger vom Tempo der jungen Mannschaft aus Baunach überrollt. Nach dem passablen Start und einer 5:4-Führung (4.) entglitt den Academics die Kontrolle. Die Young Pikes erspielten sich schnell eine klare Führung und lagen Mitte des zweiten Viertels mit 14 Punkten vorne. Es bedurfte deshalb einer großen Energieleistung der Heidelberger, um sich ins Match zurück zu kämpfen.

Es gab trotzdem die Möglichkeit, dieses schwere Spiel mit einem Sieg zu beenden, denn Mitte des dritten Viertels bekamen die Heidelberger plötzlich Oberwasser, was daran lag, dass Eric Palm und Sebastian Schmitt viel Energie aufs Feld brachten und die Academics aus einem 40:53 mit viel Einsatz ein 50:53 machten. Zehn Minuten vor dem Ende war die Begegnung wieder offen, die Zuschauer waren plötzlich laut und die junge Mannschaft aus Baunach wackelte. Mehrfach kamen die Academics zu Beginn des Schlussabschnitts auf einen Punkt heran und hatten die Möglichkeit, zum ersten Mal seit der Anfangsphase wieder in Führung zu gehen. Aber der Umschwung gelang nicht, in der spielentscheidenden Phase fielen die Würfe der Heidelberger nicht. "Da haben wir die Chance, das Ding zu drehen. Wenn wir in Führung gehen, fangen die Baunacher auch mal an, nachzudenken", sagte Heyden.

Die schlechte Effektivität verfolgte die Heidelberger im Grunde 40 Minuten lang, insgesamt trafen die Ignjatovic-Schützlinge nur 31 Prozent der Würfe aus dem Feld. Das lag einerseits an der guten und aggressiven Verteidigungsarbeit der Baunacher, aber auch am Unvermögen der Heidelberger. Es gelang den Academics oft nicht, einen ihrer Spieler in eine gute Schussposition zu bringen, in vielen Situationen verzettelten sich die Akteure in den weißen Trikots zudem in Einzelaktionen.

MLP Academics Heidelberg: Ely 15 Punkte / 1 Dreier, Heyden 12, Palm 10/2, Oppland 8, Smith 7, Schmitt 4, Lyanage 3/1, Würzner 2, Ney, Schöpe, Aichele, Brunnenkant.

Baunach Young Pikes: Kullamäe 15/3, McDowell-White 11, Bruhne 8, Kratzer 8, Drell 8, Heckel 6, Keppeler 5/1, Seric 5, Jelovic 3/1, Slezas 1, Baggette, Tischler.

Spielverlauf: 5:4 (4.), 15:24 (10.), 17:31 (15.), 32:37 (Hz.), 40:53 (26.), 50:53 (30.), 56:57 (34.), 58:66 (38.),61:70 (Endstand); Zuschauer: 800.