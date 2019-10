Von Michael Wilkening

Heidelberg. "Eigentlich haben wir alles getan, um das Spiel zu verlieren. Es ist schön, dass wir trotzdem gewonnen haben", sagt Branislav Ignjatovic. Im Grunde ist der Trainer der MLP Academics Heidelberg in einer guten Situation, denn seine Mannschaft zeigte in den ersten Partien der 2. Basketball-Bundesliga Schwächen, gewann bislang aber alle drei Spiele. Zuletzt setzten sich die Academics in der Verlängerung mit 94:88 bei den Artland Dragons durch und schafften damit ideale Voraussetzung für das Topspiel am Mittwoch. In eigener Halle treffen sie um 19.30 Uhr auf die Tübingen Tigers - die haben wie die Heidelberger bislang eine perfekte Punktebilanz.

"Tübingen steht zurecht oben", hat Ignjatovic viel Respekt vor dem nächsten Gegner. Am Wochenende beeindruckten die Tigers mit einem 98:73-Sieg in Karlsruhe und sind deshalb aktuell Tabellenführer. Wie die Academics überzeugten die Tübinger in den ersten Spielen mit einem in der Breite gut aufgestellten Kader. Wie die Academics haben die Tübinger viele Akteure, die gefährlich gut aus der Distanz werfen können. Wenn die Heidelberger den vierten Erfolg im vierten Saisonspiel feiern wollen, müssen sie also einen Weg finden, gegen einen Kontrahenten zu gewinnen, der ihnen selbst sehr ähnlich ist.

In Karlsruhe trafen die Tigers 15 von 30 Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie und für den Academics-Coach wird es entscheidend sein, eine ähnliche Quote am Mittwoch zu verhindern. Ignjatovic: "Wir dürfen sie nicht zu guten Chancen von außen kommen lassen, sonst wird es ganz schwer."

Die Academics trainierten gestern zunächst in der Halle, ehe sie eine ausführliche Videoanalyse betrieben, um sich auf die Tigers vorzubereiten. Dabei ging es für Ignjatovic darum, seiner Mannschaft Wege aufzuzeigen, wie die starke Offensive der Tübinger zu stoppen ist. "Wir müssen lernen, härter zu spielen", sagt der Serbe. In der vergangenen Spielzeit hatte sein Team diese Qualität, bislang fehlt dem Coach diese Parallele. Dafür ist Ignjatovic mit der Entwicklung im eigenen Ballbesitz zufrieden. "Wir haben die Möglichkeiten, immer 80 Punkte oder mehr zu erzielen", lobt der Trainer: "Aber wir müssen uns in der Defensive steigern."

Schließlich geht es für die Heidelberger darum, nach den drei Auftakterfolgen gegen Teams, die es wohl allesamt schwer haben werden, die Playoffs zu erreichen, in den nächsten Wochen gegen stärker eingeschätzte Kontrahenten zu bestehen. "Danach wird man schon sehen können, wohin es tendenziell gehen kann", sagt der Übungsleiter der Heidelberger.

Ignjatovic ist froh, dass er gegen die Tübinger auf den kompletten Kader zurückgreifen kann, nachdem alle Spieler die Partie bei den Dragons und die dazugehörige lange Reise gut überstanden haben. "Nach solchen Partien gibt es immer ein paar Spieler mit kleinen Wehwehchen, aber niemand hat etwas Ernsthaftes", berichtet Ignjatovic.

Am Mittwoch wollen die Heidelberger mit einer langen Rotation versuchen, die ebenfalls lange Rotation des Tabellenführers auszustechen. Mit einem Erfolg wäre es möglich, dass die Academics Mittwochabend selbst ganz oben stehen.

2. Basketball-Bundesliga, Mittwoch, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Tübingen Tigers.