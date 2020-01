Heidelberg. (nb) Die frohe Kunde ereilte die MLP Academics Heidelberg am Donnerstag. Von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit gab es grünes Licht für Davonte Lacy. Der US-Amerikaner, der Anfang der Woche vom Basketball-Zweitligisten nachverpflichtet worden war, ist somit schon für das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Panthers Schwenningen spielberechtigt.

Dass er trotz weniger Trainingseinheiten mit seinen neuen Kollegen direkt eingesetzt wird, sofern es die Lizenz erlaubt, daran ließ Trainer Branislav Ignjatovic keinen Zweifel aufkommen. "Wenn er spielen darf, ist er dabei."

Nun darf er also. Für die zuletzt gebeutelten Academics ist es die erste gute Nachricht des Jahres, das mit einer unglücklichen Niederlage bei Schalke 04 und einer Hiobsbotschaft begonnen hatte. Denn die Qualitäten des 26-Jährigen werden vor allem in der Offensive dringend benötigt. Der Ausfalls des erfolgreichsten Punktesammlers in Kreisen der Academics – Shy Ely wird aufgrund eines Ermüdungsbruchs im Knie den Rest der Saison verpassen – wiegt schwer. "Als klar war, dass es bei Shy eine längere Ausfallzeit wird, mussten wir reagieren", erklärt Manager Matthias Lautenschläger, der für den Fall der Fälle vorbereitet war und dementsprechend schnell Nägel mit Köpfen machen konnte.

Mit Lacy verstärkt die Academics ein Flügelspieler, der in seiner Zeit beim Team Ehingen/Urspring (2017/2018), als er mit durchschnittlich 18,5 Punkten pro Partie zum besten Korbjäger der Liga avancierte, und in Karlsruhe (2018/2019; 16,8) bereits unter Beweis gestellt hat, dass er auf Pro-A-Niveau glänzen kann. Wie schnell der US-Amerikaner, der 2015 viermal für die Indiana Pacers in der NBA Summer League zum Einsatz kam, sich am Neckar akklimatisieren kann, könnte zum entscheidenden Faktor im Kampf um die Playoffs werden.

Aktuell stehen die "Akademiker" mit einer Bilanz von zehn Siegen und sieben Niederlagen auf Rang fünf. Außerhalb der Plätze für die sogenannte Postseason lauern aktuell Kirchheim und Tübingen mit jeweils acht Siegen und neun Niederlagen. Die Tigers aus Tübingen sind bereits am Sonntag um 17 Uhr im direkten Duell Gastgeber der Heidelberger – und deren Neuzugang Davonte Damion Lacy.