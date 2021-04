Kampf auf Biegen und Brechen: Heidelbergs Jordan Geist (am Ball) wäre beinahe zum tragischen Helden geworden, am Ende aber siegten die Academics in Bremerhaven nach Verlängerung. Foto: Thomas Disqué

Von Michael Wilkening

Bremerhaven/Heidelberg. Erst am frühen Sonntagmorgen purzelten die Spieler der MLP Academics Heidelberg aus dem Bus, der sie von Bremerhaven aus zurück an den Neckar gebracht hatte. 600 Kilometer mussten mitten in der Nacht auf Autobahnen zurückgelegt werden und man kann sich vorstellen, wie anstrengend so eine Reise sein kann. Ein Glück, dass die Zweitliga-Basketballer zwar erschöpft, aber mit einem guten Gefühl den Bus bestiegen hatten. Mit einem Sieg "im Gepäck" ließ sich die Fahrt deutlich besser starten. Zum Auftakt der Playoffs hatte die Mannschaft von Branislav Ignjatovic bei den Eisbären Bremerhaven einen 100:96 (92:92, 50:44)-Sieg nach Verlängerung gelandet und damit dem Traum vom Aufstieg in die Bundesliga Nahrung gegeben. Der erste Schritt ist gemacht.

Ignjatovics Déjà-vu

"Wir haben eine große mentale Stärke gezeigt, dafür hat die Mannschaft meinen Respekt", sagte Ignjatovic, nachdem er in den Bus gestiegen war und zum Telefonhörer gegriffen hatte. Der Serbe hatte während der 45 Minuten bei den Eisbären wie seine Mannschaft viel Energie gelassen und musste sich zeitweilig vorgekommen sein wie in der Wiederholung eines schlechten Films. "Ich hatte ein paar Mal ein Déjà-vu", sagte der Academics-Coach und fühlte sich an die Partien in Rostock, in Jena oder daheim gegen die Eisbären erinnert, als während der regulären Saison in den Schlussminuten durch zu viele Fehler ein Sieg aus den Händen glitt.

Diesmal brachten sich die Heidelberger vier Minuten und 21 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit selbst unter Zugzwang. Evan McGaughey hatte ein Foul begangen und Jordan Geist unmittelbar danach seinen Gegenspieler festgehalten. Beide durften anschließend nicht mehr weiterspielen, McGaughey hatte sein fünftes und Geist sein zweites unsportliches Foul kassiert. Kurz zuvor musste Albert Kuppe nach seinem fünften Foul ebenfalls herunter, so dass der Kader der Heidelberger plötzlich zusammengeschrumpft war. Hinzu kam, dass die Bremerhavener aus einem 77:86 durch vier erfolgreiche Freiwürfe und ein darauffolgendes Dreipunktspiel den Rückstand plötzlich auf zwei Zähler verringert hatten. "Das sind Fehler, die nicht passieren dürfen", sagte Ignjatovic mit Blick auf die Unbeherrschtheit von Geist.

Der hatte zuvor mit vielen guten Aktionen dafür gesorgt, dass die Academics mit einem Neun-Punkte-Vorsprung in die Endphase der Partie starteten. Fortan musste er hoffen und bangen, dass die Kollegen seinen Fehler ausbügeln würden. Ehe das soweit war, mussten die Heidelberger aber nach dem 92:92 nach 40 Minuten erst noch die Verlängerung spielen. "Natürlich macht man sich da zwischendurch Sorgen", sagte Phillipp Heyden, doch der Kapitän der Academics hatte Vertrauen in seine (verbliebenen) Kollegen und sich selbst: "Wir haben einen tollen Charakter im Team, wir halten zusammen."

Mit großem Kampf und Leidenschaft erarbeiteten sich die Heidelberger in der Verlängerung eine Vier-Punkte-Führung (96:92) und verteidigten die bis zum Ende. Drei Sekunden vor dem Ende sorgte Armin Trtovac mit einem krachenden Dunk für das glückliche Ende des Krimis am Samstagabend. "Ich bin stolz auf die Jungs, das waren Big Points", sagte Ignjatovic. Der Serbe war erleichtert, dass sein Team im bislang wichtigsten Spiel der Saison erfolgreich gegen eine drohende Niederlage angekämpft hatte. "Ein Auswärtssieg in Bremerhaven ist viel Wert", sagte er erleichtert.

Im zweiten Spiel der Playoff-Gruppe 2 siegte Schwenningen überraschend deutlich gegen Kirchheim. Nach dem 86:68 werden die Schwenninger am Mittwoch mit viel Selbstvertrauen in Richtung Heidelberg fahren. Gegen die Panther geht es dann für Ignjatovic und seine Schützlinge weiter – mit einem Erfolg könnte der zweite wichtige Schritt hin zum Bundesliga-Aufstieg gemacht werden.

Bremerhaven: Frederici 24 Punkte / 3 Dreier, Ugrai 18/1, Moore 15, Davis 15/1, Daniels 15/1, Yebo 6/1, Heckel 2, Pölking 1, Heiken, Hoppe, Kindzeka.

Heidelberg: Ely 19/5, Nelson 15, Geist 15/3, Willett 15/1, Trtovac 14, McGaughey 8/2, Würzner 8/2, Heyden 4, Loh 2, Kuppe, Ihle, Vasiljevic.

Spielfilm: 13:6 (5.), 25:17 (1. Viertel), 25:34 (14.), 34:43 (18.), 44:50 (Halbzeit), 51:61 (25.), 63:71 (30.), 75:73 (32.), 77:86 (35.), 92:92 (40.), 94:96 (44.), 96:100 (Endstand).