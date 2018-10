Heidelberg. (miwi) Eine drohende Krise ist abgewendet. Mit einer starken Offensivleistung haben die MLP Academics Heidelberg am Sonntagabend den zweiten Saisonerfolg in der zweiten Basketball-Bundesliga eingefahren. Gegen die Artland Dragons siegte die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic ungefährdet mit 101:79 (56:40) und zeigte sich dabei stark formverbessert.

Die Academics-Spieler hatten vor der Partie von ihrem Trainer gehört, dass er sich viel Kampf wünsche, um nach dem schlechten Saisonstart die Erfolglosigkeit zu überwinden. Die Botschaft war offensichtlich angekommen, denn der Einsatz stimmte von der ersten Sekunde an und weil sich dazu spielerische Finesse gesellte, gerieten die ersten Minuten zu einer Demonstration der Heidelberger Stärke. Nach nicht einmal vier Minuten hatten sie die Dragons auf 13:3 distanziert und damit die Grundlage für eine 56:40-Pausenführung geschaffen.

Wie selbstverständlich agierten die Ignjatovic-Schützlinge in der Offensive, als ob es die zurückliegenden Niederlagen nicht gegeben hätte. Die größte Schwäche der ersten Spiele, die schlechte Wurfquote, war ausgemerzt. Exakt zwei von drei Würfen fanden in der ersten Hälfte den Weg in den Korb, wodurch ein paar Nachlässigkeiten in der Abwehr verschmerzbar waren. 56 Punkte in einer Hälfte bedeuteten eine Saisonbestleistung. Erst ganz zum Schluss der Partie sollte die Wurfquote etwas schlechter werden, am Ende war sie bei 62 Prozent immer noch gut.

Bester Spieler der Academics war Shyron Ely, der mit 28 Punkten, 19 davon in der ersten Viertelstunde erzielt, zum Albtraum für die Artländer wurde. Der Flügelspieler nahm die Mannschaft vor allem in der Anfangsphase auf seine Schultern und sorgte mit seiner Klasse für Nervenberuhigung aller Beteiligten. Insgesamt lief der Ball deutlich schneller durch die Hände der Heidelberger, wovon nicht nur Ely allein profitierte, er aber mit zehn Treffern bei elf Würfen aus einer guten Mannschaft herausragte. Die Statistik des US-Amerikaners ist umso beeindruckender, wenn man sich vor Augen hält, dass er im gesamten letzten Viertel nicht mehr zum Einsatz kam.

"Jeder Spieler hat heute Energie aufs Feld gebracht", sagte Ely, der zufrieden mit der Reaktion der Mannschaft nach zuvor zwei Niederlagen war. Ignjatovic konnte es sich bei der Überlegenheit des eigenen Teams erlauben, Ely, Jaleen Smith und Niklas Würzner zu schonen. Die drei schauten sich entspannt von außen an, wie die Kollegen die Führung weiter ausbauten und teilweise mehr als 30 Punkte vorne lagen. Mit zwei Zählern beteiligte sich auch David Aichele statistisch am Sieg. Der Nachwuchscenter kam ebenso zum Einsatz wie Jakob Schöpe und Lukas Brunnenkant. Für Brunnenkant waren es die ersten Minuten in der zweiten Liga überhaupt.

Probleme bekamen die Heidelberger erst ganz zum Schluss beim Versuch, die 100-Punkte-Mauer zu durchbrechen. Als die Punktzahl der Academics bei 99 stand, folgten einige vergebliche Versuche, den nächsten Korb zu erzielen. Erst fünf Sekunden vor dem Ende war es geschafft, als Sebastian Schmitt elanvoll zum Korb zog und zum 101:79-Endstand traf.

MLP Academics Heidelberg: Ely 28 Punkte / 6 Dreier, Smith 18/3, Palm 11, Ney 9, Heyden 9, Würzner 8, Oppland 8, Liyanage 6/2, Aichele 2, Schmitt 2, Schöpe, Brunnenkant.

Artland Dragons: Bland 15/2, Morant 14, Curth 14/4, Hundt 9/2, Griffin 6/2, Malu 6, Lavrinovicius 5/1, Albrecht 4, Herold 4, Rockmann 2, Döding.

Spielverlauf: 13:3 (4.), 27:14 (10.), 41:24 (15.), 56:40 (Hz.), 62:48 (24.), 72:57 (27.), 82:62 (30.), 95:66 (37.), 101:79 (Endstand); Zuschauer: 900.