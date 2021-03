Von Michael Wilkening

Heidelberg. Den musikalischen Abschiedsklassiker gab es nicht und das war auch gut so. Es wäre zu kitschig gewesen, wenn aus den Lautsprechern in der Halle am Olympiastützpunkt am Samstag Andrea Bocelli und Sarah Brightman "Time to say goodbye" gesungen hätten. Die MLP Academics Heidelberg fanden trotz der Kürze der Zeit und der Tatsache, dass keine Zuschauer dabei sein durften, einen würdigen Weg, sich von der Halle zu verabschieden, die 49 Jahre lang ihre Heimat gewesen war. Schon am kommenden Donnerstag steigt das erste Ligaspiel im SNP Dome, der neuen Arena an der Speyerer Straße, so dass der 89:77 (46:25)-Erfolg gegen die Uni Baskets Paderborn das letzte Ligaspiel der Zweitliga-Basketballer am OSP war.

"Natürlich spürt man da Wehmut, aber die Vorfreude ist größer", sagte Niklas Würzner. Das Heidelberger Eigengewächs hat sein gesamtes Basketball-Leben am OSP verbracht, wurde in der Halle zum Zweitliga-Basketballer und hat deshalb den größten Bezug zu ihr. Der Aufbauspieler wirkte am Samstag aber nicht melancholisch, sondern vielmehr freudig erregt, dass am Donnerstag eine neue Zeitrechnung beginnt. "Darauf haben wir ja alle jahrelang gewartet, dass wir in die neue Arena können", sagte Würzner. Und überhaupt: "Es ist ja kein Abschied für immer." Schließlich bleibt der Olympiastützpunkt weiter die Trainingsstätte der Academics. Man verliert sich also nicht ganz aus den Augen.

Das gilt auch für ein paar Ehrengäste, die am Samstag – der Corona-Pandemie zum Trotz – in der Halle waren, um Abschied zu nehmen. Einige Akteure der glorreichen Vergangenheit waren gekommen, die mit dem USC Heidelberg im vergangenen Jahrhundert Meisterschaften und Pokalsiege gefeiert hatten – einige Titel wurden bereits in der Halle am OSP gewonnen.

Ab Donnerstag im SNP Dome

"Vor 49 Jahren ging es hier ja los", sagte Wolfgang Lachenauer, der 1973 als Kapitän die Meisterschaft mit dem USC gewann. "Die Halle ist einem ans Herz gewachsen", sagte er, ist aber gleichzeitig gespannt, wie sich die Academics in den kommenden Jahren in der neuen Arena entwickeln.

"Didi" Keller, eine weitere Ikone der großen Zeit des Heidelberger Basketballs, verband mit dem Umzug in den SNP Dome eine Hoffnung. "Vielleicht können die Jungs von heute in der neuen Halle unsere Erfolge wiederholen", sagte der frühere Center.

Von Titelgewinnen sind die Heidelberger trotz neuer Halle Lichtjahre entfernt, aber der Klub und seine Mannschaft haben andere Träume. Der Aufstieg in die erste Liga würde alle, die es mit den Academics halten, beseelen. Sportlich war die Chance wohl nie so gut wie gerade, denn nach dem Sieg gegen die Paderborner haben die Heidelberger in der Tabelle mit Spitzenreiter Jena gleichgezogen. Der 17. Sieg im 22. Spiel war einer der sichersten in der laufenden Saison. In der ersten Halbzeit agierten die Schützlinge von Branislav Ignjatovic sehr konzentriert und gingen deshalb mit einer 46:25-Führung in die Pause.

Die Academics beherrschten ihren Gegner in allen Belangen und es war deshalb menschlich nachvollziehbar, dass sie in der zweiten Halbzeit etwas nachlässiger wurden. "Da war der Schlendrian drin", sagte Ignjatovic, doch der Serbe war nachsichtig mit seinen Akteuren. Der Coach weiß, wie schwer es ist, die Spannung zu halten, wenn man spürt, dass man an diesem Tag gegen diesen Gegner nicht verlieren kann. Der Auftritt der Heidelberger war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant, aber der Sieg war zu keiner Sekunde in Gefahr.

Das war gut, denn so konnten alle, die am Samstag in der Halle waren, schon während des Matches auf ihre Weise Abschied von der alten Heimat nehmen, die im letzten Jahr noch einmal zu einer Festung geworden ist. Nur eine Niederlage gab es in den vergangenen zwölf Monaten. "Das wollen wir mit in den SNP Dome nehmen", erklärte Ignjatovic. Am Donnerstag steigt gegen Bremerhaven die Premiere in der neuen Halle. Sicher mit fetziger Musik und ohne Andrea Bocelli und Sarah Brightman.

MLP Academics Heidelberg: Geist 18 Punkte / 3 Dreier, Nelson 17, Ely 13/3, McGaughey 11, Willett 8/2, Heyden 7, Trtovac 6, Vasiljevic 5/1, Loh 2, Kuppe 2, Würzner, Ihle.

Uni Baskets Paderborn: Alte 20/1, Trapp 15/4, Benson 10, Großmann 8/2, Cushingberry 8, Mixich 6/2, Hemschemeier 5/1, Drijencic 3/1, Buck 2, Döring, Benzinger, Neugebauer.

Spielfilm: 16:11 (6.), 22:15 (10.), 33:17 (15.), 46:25 (Hz.), 56:33 (24.), 56:43 (26.), 69:49 (30.), 78:67 (36.), 89:77 (Endstand).