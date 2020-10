Von Nikolas Beck

Heidelberg. Maskenpflicht auf dem Weg zu den Plätzen, Pfeile auf dem Boden fürs Einbahnstraßensystem, Fiebermessen am Eingang, Abstand auf der Tribüne - für die 100 Gäste, die am Sonntag den starken Auftritt der MLP Academics beim 99:77 gegen Nürnberg vor Ort verfolgen konnten, war vieles neu. Umso schöner, dass sie in Albert Kuppe einem alten Bekannten zujubeln durften. "Es war super, wieder in meinem Wohnzimmer zu spielen", sagt der zurückgekehrte Ex-Kapitän, als die RNZ ihn am Montag per Telefon erreicht, und muss schmunzeln: "Das ist ja meine Halle, sind meine Körbe – es hat nicht lange gedauert, sich hier wieder wohlzufühlen."

Vor zwei Jahren hatte sich der Publikumsliebling Richtung Speyer verabschiedet, um vor allem die Karriere nach der Karriere voranzutreiben. Dann kam die Pandemie, Kuppe verlor seinen Job – und er entschied sich, aus der Not eine Tugend zu machen. Bei den Academics unterschrieb er erstmals in seiner Karriere als Vollzeit-Profi.

Als frischgebackener Papa, Sohn Lian kam im Juni zur Welt, ging’s zurück nach Heidelberg. "Ich bin froh, dass es so gekommen ist und habe richtig Bock auf die kommenden Monate", sagt Kuppe, wenngleich er einräumt, die aktuelle Entwicklung als hauptberuflicher Basketballer natürlich besonders zu beobachten. Ein Abbruch der gerade erst begonnenen Saison wäre der Worstcase.

Seine Zuversicht lässt sich Kuppe dadurch aber nicht nehmen: "Wir halten uns an die Regeln, alles andere liegt ohnehin nicht in unserer Hand." Das taten auch die Zuschauer am Sonntag. "Das Publikum hat das Hygienekonzept sehr gut eingehalten", freute sich Manager Matthias Lautenschläger über einen "reibungslosen Ablauf" von Spiel eins mit Pandemiestufe drei.

Wie Lautenschläger hofft auch Kuppe darauf, bald wieder vor einer größeren Kulisse spielen zu können. Auch, weil der Auftakt vielversprechend war. Gerade in der Offensive haben die Heidelberger Qualitäten, die ligaweit ihresgleichen suchen. Kuppe, der mit seiner Erfahrung den jüngeren Spielern abseits des Feldes helfen und auf dem Parkett mit seinem Distanzwurf Räume schaffen will, übertreibt nicht, wenn er sagt: "Wir hätten auch locker 120 Punkte machen können." Kuppe steuerte neun Zähler bei und beschenkte sich an seinem 32. Geburtstag selbst mit zwei Dreiern und den ersten zwei Punkten im Tableau: "Wenn wir das so durchziehen und defensiv noch eine Schippe draufpacken – das wird spannend." Schließlich habe man in den vergangenen vier Jahren unter Beweis gestellt, dass man oben mitspielen könne. "Warum also nicht am Ende mal ganz oben stehen?"

Zumindest irgendwo im Hinterkopf lebt bei Kuppe der Traum vom ganz großen Wurf: Mit den Academics in den Playoffs im SNP Dome den Aufstieg klarmachen. Und dann im besten Fall natürlich wieder vor vollem Haus.