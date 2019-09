Kirchheim. (miwi) Nach vier Duellen gegen Bundesligisten trafen die MLP Academics Heidelberg während der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison am Sonntagabend erstmals auf einen Ligarivalen. Bei den Kirchheim Knights gab es eine 70:72-Niederlage. Die Mannschaft von Branislav Ignjatovic hatte schon zwei Tage zuvor nur knapp einen Sieg gegen den Bundesligaklub Medi Bayreuth verpasst und 79:80 verloren.

Shyron Ely hatte die Möglichkeit, den Sieg für die Heidelberger in Kirchheim perfekt zu machen. In der letzten Szene setzte der US-Amerikaner zu einem Dreier an, doch der Ball sprang vom Korbgestänge zurück ins Feld. Ely war mit 28 Punkten dennoch der beste Werfer. Jo Kilgore zeigte ebenfalls eine ansprechende Leistung und beeindruckte mit zwei krachenden Blocks. Insgesamt war die Academics-Vorstellung aber durchwachsen, die vielen Trainingseinheiten der vergangenen Tage machten sich bemerkbar.

Auf der Rückfahrt aus dem Trainingslager in Tschechien hatten die Heidelberger in Bayreuth Halt gemacht und sich beim Duell gegen den Erstligisten gut geschlagen. Zeitweilig führten die Academics mit 14 Punkten Vorsprung. Die Niederlage schmerzte, die positiven Eindrücke überwogen jedoch. Bitter: Armin Trtovac zog sich eine Bänderverletzung zu und dürfte knapp drei Wochen ausfallen.

Auch gegen Bayreuth war Ely mit 19 Zählern am treffsichersten, außerdem punkteten Eberhard (14), Heyden (13) und Teichmann (12) zweistellig. Zum Einsatz kam gegen seinen ehemaligen Klub auch Steve Wachalski (5). Allerdings haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, dem Routinier keinen Vertrag zu geben. Ob sich der Kader der Heidelberger in den kommenden Tagen noch einmal verändern wird, ist deshalb unklar. Eine Entscheidung, ob ein Spielerwechsel vorgenommen wird, ist nicht gefallen.