Heidelberg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg haben sportlich den Sprung in die Basketball-Bundesliga geschafft. Der Zweitligist wurde zum Sieger der Playoff-Gruppe 2 erklärt, nachdem die Kirchheim Knights sich auf Geheiß des örtlichen Gesundheitsamtes in eine Corona-Schutzquarantäne begeben müssen.

Die Heidelberger sind mit drei Siegen und einer Niederlage Spitzenreiter der Playoff-Gruppe, die Kirchheimer, die eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aufweisen, bleiben dahinter. Ein Entscheidungsspiel der beiden sieggleichen Teams kann wegen der Quarantäne nicht mehr ausgetragen werden. "So sind die Regularien", erklärte Academics-Manager Matthias Lautenschläger.

Das schiefe Tabellenbild erklärt sich durch die Tatsache, dass mit den Panthers Schwenningen und den Eisbären Bremerhaven zwei Teams wegen positiver Corona-Fälle nicht mehr zu den angesetzten Partien gegen die Academics antreten konnten. Die reguläre Saison hatten die Heidelberger auf dem zweiten Rang und damit auf einem Aufstiegsplatz beendet, und ihre Klasse auch in den Playoffs nachgewiesen.

"Die innere Freude überwiegt", sagte Lautenschläger nach dem Aufstieg "in der Videokonferenz". Der Manager arbeitet mit Hochdruck daran, die wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen zu schaffen, um die Lizenz für die Basketball-Bundesliga (BBL) zu erhalten. Dafür muss mindestens ein Budget von 2,5 Millionen Euro nachgewiesen, zudem die Geschäftsstelle der Heidelberger personell aufgestockt werden.

Parallel dazu bereiten sich Trainer und Mannschaft auf die Finalspiele um die Zweitliga-Meisterschaft vor. In zwei Duellen gegen die Giants Leverkusen, die in der Playoff-Gruppe 1 erfolgreich waren, wird bis zum Wochenende der Meister ermittelt. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest.

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 15.12 Uhr

MLP Academics wissen immer noch nicht, ob sie aufsteigen dürfen

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Der Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geht in die Verlängerung. Die Klubs der Zweiten Liga konnten sich bei einer Telefonkonferenz am Montag nicht auf eine Entscheidung festlegen, so dass unklar bleibt, ob die MLP Academics Heidelberg sportlich den Sprung in die oberste deutsche Spielklasse geschafft haben.

Warten weiter auf Neuigkeiten: Für Academics-Coach Branislav Ignjatovic und seine Schützlinge ist die Situation unbefriedigend. Foto: vaf

"Die Situation ist unbefriedigend, aber was sollen wir tun", sagte Matthias Lautenschläger am Montagabend der RNZ. Der Manager der Heidelberger hatte darauf gehofft, dass sein Klub zum Aufsteiger erklärt wird, doch dazu kam es nicht. Die Heidelberger haben die Gruppen-Playoffs auf dem ersten Platz beendet, allerdings nur vier von sechs geplanten Begegnungen absolviert. Die Matches bei den Panthers Schwenningen und gegen die Eisbären Bremerhaven mussten kurzfristig abgesagt werden, weil bei beiden Mannschaften Infektionen mit dem Covid-19-Erreger festgestellt wurden.

Die Academics haben damit eine Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage, während der Konkurrent Kirchheim Knights bei fünf ausgetragenen Partien ebenfalls drei Spiele gewonnen (und zwei verloren) hat. Beide Teams kommen damit aktuell auf sechs Wertungspunkte, wobei unklar geblieben war, wie die insgesamt drei nicht ausgetragenen Begegnungen gewertet werden. Aus diesem Grund hatten sich die Vertreter der Klubs und die Leitung der Liga am Montag zu einer Online-Tagung verabredet. Nach der blieben aber Fragen offen.

Zumindest eine Entscheidung wurde aber getroffen. Die drei nicht ausgetragenen Partien werden allesamt nicht gewertet, weil klar ist, dass sie wegen der Quarantäneanordnung für die Mannschaften aus Schwenningen und Bremerhaven nicht bis zum 9. Mai und damit bis zum in der Spiel- und Veranstaltungsordnung definierten Ende der Gruppenphase nachgeholt werden können.

Nach der Spielordnung müssten Heidelberger und Kirchheimer am Dienstag ein Entscheidungsspiel austragen, das im SNP Dome stattfinden würde. Diese Ansetzung wurde jedoch aufgehoben, weil derzeit nicht klar ist, ob sich die Knights in eine Quarantäne begeben müssen. Die Kirchheimer traten am vergangenen Donnerstag in Bremerhaven an – und bei den Eisbären gab es unmittelbar danach mehrere positive Tests auf das Coronavirus. Bei einem Schnelltest der Kirchheimer Mannschaft gab es ein positives Ergebnis, da aber die Ergebnisse der sich daran anschließenden PCR-Testungen offen waren, gab es bis Montagabend noch keinen Entschluss.

Für die Heidelberger bedeutet dies, zu warten. Sollte es bei den PCR-Tests der Kirchheimer ein positives Ergebnis geben, würden die Academics zum Aufsteiger erklärt. Sollte das örtliche Gesundheitsamt eine Quarantäne gegen die Knights verhängen, würden die Academics ebenfalls den Sprung in die Bundesliga schaffen. "Wenn das alles nicht passiert, könnte eventuell ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden", sagt Lautenschläger.

Für den Heidelberger Trainer ist die aktuelle Lage unbefriedigend. "Das ist eine kuriose Situation", so Branislav Ignjatovic. Er trainiert mit seiner Mannschaft weiter und wartet auf Neuigkeiten. Der Serbe hat keine andere Wahl – ihm bleibt nur die Ungewissheit.