Von Michael Wilkening

Heidelberg. Der erste Testauftritt in heimischen Gefilden gegen den Ligarivalen aus Ehingen endete für die MLP Academics Heidelberg am Mittwoch mit einem 103:76 (49:37)-Erfolg. Der Basketball-Zweitligist deutete dabei im Olympiastützpunkt seine Fähigkeiten an, lieferte Trainer Branislav Ignjatovic aber gleichzeitig Fingerzeige, woran er mit seinem Team bis zum Ligastart am 22. September in Chemnitz noch arbeiten muss.

Es sah mitunter spielerisch leicht aus, wie die Heidelberger in der Offensive zu ihren Punkten kamen. Zum Teil funktionierten die einstudierten Spielzüge schon, sorgten für freie Wurfchancen und einfache Körbe. Allerdings gab es auch eine hohe Anzahl an technischen Fehlern, die in der fehlenden Abstimmung begründet waren, die zum aktuellen Zeitpunkt der Vorbereitung aber nicht ungewöhnlich sind. Der Sieg gegen die Ehinger war so oder so nicht in Gefahr, wenngleich die Academics nach guten Phasen immer auch schlechte folgen ließen.

Das sollte aber wenig Aussagekraft haben, denn der Gegner dürfte in der Liga kein Gradmesser sein. Die Academics wurden in der vergangenen Spielzeit Dritter, die Ehinger Drittletzter. "Es gab viele positive Dinge, wir haben viele verschiedenen Formationen auf dem Feld gehabt", sagt Ignjatovic, der den Testcharakter der Begegnung herausstellte. Der Serbe war deshalb angetan von der Höhe des Erfolges, den die Heidelberger in den letzten sieben Minuten herauswarfen.

Bis dahin lagen sie konstant mit 10 bis 15 Punkten vorne. "So laufen die Spiele in der Vorbereitung", erklärte Albin Mauz. Der Co-Trainer der Academics strahlte wie die Akteure viel Gelassenheit aus, das Wissen um die eigene Stärke ist spürbar. Beeindruckend war gegen Ehingen, wie geschlossen das Team auftrat und wie wenig ausrechenbar es war. Jeder Spieler wurde in der Offensive gefährlich, am Ende erzielte Nachwuchs-Center David Aichele vier Punkte. Die einzige Chance für die Heidelberger Basketball-Freunde, die Academics vor dem Saisonstart in der 2. Liga in heimischen Gefilden zu sehen, gibt es am Samstag. Um 18 Uhr treten die Ignjatovic-Schützlinge dann gegen den ambitionierten Regionalligisten Speyer an, dem sich der ehemalige Academics-Kapitän Albert Kuppe angeschlossen hat. Die Begegnung gegen die Pfälzer ist damit nicht nur die Saisoneröffnung, sondern gleichzeitig eine Art von Abschiedsspiel für Kuppe. "Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen, um Albert noch einmal zu zeigen, welche Wertschätzung er hier genießt", sagte Manager Matthias Lautenschläger.

Nur einen Tag später geht es für die Heidelberger weiter, wenn sie ihrerseits Gast einer Saisoneröffnung sind. Bei den Gladiators Trier, wo es zu einer Wiederauflage der Viertelfinalserie des Vorjahres kommt, welche die Academics unglücklich mit 2:3 verloren, wird die Mannschaft stärker gefordert werden. "Wir stehen vor einem harten Wochenende", sagte Ignjatovic - der Serbe ist darüber aber nicht unglücklich, sondern dankbar dafür.