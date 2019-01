Von Nikolas Beck

Heidelberg. Der finale Akt war dem besten Darsteller des Abends vorbehalten: Jaleen Smith stieg zum Drei-Punkte-Wurf hoch, drückte ab, ließ das Handgelenk lange abgeknickt - und es schien, als könne er die wenigen Augenblicke richtig genießen, ehe der Ball ein letztes Mal durch die Reuse flutschte. 85:70, Aus, Ende. Mit seinen Punkten 21,22 und 23 besorgte der US-Amerikaner am Samstagabend den Endstand für seine MLP Academics Heidelberg im ProA-Topspiel gegen Tabellenführer Niners Chemnitz.

Ein paar Minuten später hatte der 24-jährige aus Texas dann auch gleich ein paar Grüße an die Liga parat: "Passt bloß auf, Heidelberg ist am Kommen." Vier Siege in Folge, dem Primus die erste Schlappe überhaupt auf fremdem Parkett zugefügt und die beiden besten Teams der Liga innerhalb von zwei Wochen klar dominiert (Im Dezember gab’s ebenfalls ein 85:70 gegen Hamburg) - zu Beginn des Jahres könnte die Stimmung bei den "Akademikern" nicht besser sein. "Ich habe mich bei meiner Mannschaft gerade bedankt", gab Heidelbergs Trainer Branislav Ignjatovic hinterher Interna aus der Kabine preis. Als orthodoxer Christ feiert der Serbe am heutigen Montag Weihnachten. "Das war ein tolles Geschenk."

Doch Ignjatovic wäre nicht Ignjatovic, wenn er nicht umgehend wieder auf die Euphorie-Bremse treten würde. "Ohne jetzt jemanden die Laune verderben zu wollen", so der 52-Jährige, "aber ich sage es gerne noch einmal: Uns fehlt noch ein Spieler." Weil Eric Palm nun schon zum vierten Mal in Folge zuschauen musste, waren Ignjatovics Wechselmöglichkeiten gegen den Tabellenführer abermals überschaubar. Gerade mal acht Spieler ließ der Heidelberger Coach - mehr oder weniger - rotieren. Shy Ely und Dan Oppland standen jeweils 38 von 40 möglichen Minuten auf dem Parkett. "Das ist unmenschlich, was die Jungs leisten", sagte Ignjatovic, der auf eine baldige Lösung drängt: "Ich hoffe, Eric kommt schnell zurück. Oder wir gehen andere Wege. Ein Spieler fehlt auf jeden Fall noch in der Rotation, wenn wir uns oben etablieren wollen."

Nach Siegen haben die Academics mit Hamburg auf Rang zwei gleichgezogen. "Eine schöne Momentaufnahme", brachte Ignjatovic dann immerhin über die Lippen. Er schaue aber trotzdem weiterhin nur nach hinten, auf den Vorsprung zu Rang neun. Den undankbaren Platz außerhalb der Playoffränge hat momentan Nürnberg inne - mit nur einer Niederlage mehr auf dem Konto.

Das dichte Gedränge hinter der Ligaspitze ist Wasser auf die Mühlen des "Mahners" Ignjatovic. Der Blick auf den ausgeglichenen Statistikbogen nach dem Coup gegen den Primus sei für ihn keine Überraschung. "Wir sind in keiner Kategorie eine Topmannschaft, aber wir sind eines der erfahrensten Teams der Liga."

Dass sich seine Schützlinge in der Tat so leicht nicht aus der Ruhe bringen lassen, führten sie den 1183 Zuschauern im proppenvollen Olympiastützpunkt vor allem im dritten Viertel eindrucksvoll vor Augen. Wie schon im Heimspiel zuvor gegen Aufsteiger Rostock (68:88) hatte Chemnitz in der ersten Hälfte auf ganzer Linie enttäuscht. "Katastrophal", fand Heidelbergs Basketballlegende "Didi" Keller den Auftritt der Gäste und hätte zur Pause keine müde Mark mehr auf einen Auswärtssieg gesetzt. Keine zehn Minuten später waren die Niners nach einem 12:0-Lauf plötzlich sogar fünf Zähler in Front (57:52) - und nicht nur Riese Keller kam ein wenig ins Schwitzen.

Die Antwort der Academics ließ jedoch nicht lange auf sich warten. "Das war eine tolle Reaktion", lobte Ignjatovic, nachdem Jaleen Smith das Ruder nahezu im Alleingang herumgerissen, neun der ersten zwölf Punkte im Schlussviertel markiert hatte - und seinen Emotionen bei einer Auszeit freien Lauf ließ. "Die älteren Kollegen haben mir gesagt, ich solle ein bisschen runter kommen", schmunzelte Smith - eigentlich eher ein ruhiger Vertreter seiner Zunft - hinterher: "Sie sagten, wir haben noch sechs Minuten zu spielen."

Sechs Minuten, in denen Chemnitz nichts mehr entgegensetzen konnte. Im Gegenteil: Nach der 65:78-Niederlage zum Saisonauftakt sicherten sich die Heidelberger sogar den direkten Vergleich. Ignjatovic: "Ich glaube nicht, dass das noch entscheidend wird, aber es macht mich natürlich ein bisschen stolz."

Heidelberg: Smith 23 (2 Dreier), Ely 17 (2), Oppland 16 (1), Heyden 15, Schmitt 6 (2), Ney 5, Würzner 3, Liyanage.

Chemnitz: Richter 15 (1), Lodders 12, Matthews 8 (2), Ziegenhagen 8, Elliott 7 (1), Scott 7, Wank 6, Gilder-Tilbury 4, Fortune 3 (19; Voigtmann.

Stenogramm: 7:7 (5.), 16:9 (7.), 23:14 (1. Viertel), 30:18 (15.), 41:30 (Halbzeit), 50:44 (26.), 52:57 (28.), 57:57 (3. Viertel), 69:62 (34.), 76:66 (37.), 85:7 (Endstand).