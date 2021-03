Shyron Ely legt den Ball in den Korb der Gäste, doch es reichte in der neuen Heimstätte nicht zum Sieg für die Academics. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es funktionierte nicht alles auf Anhieb, aber das trübte den ersten Eindruck nicht. Die Anzeigetafel im SNP-Dome nahm ihren Betrieb erst zehn Minuten nach Spielbeginn auf, beeindruckte dafür fortan mit einer Modernität, die ihr Pendant in der Halle am Olympiastützpunkt nicht bieten kann. Gestern Abend begann in der neuen Arena an der Speyerer Straße eine neue Zeitrechnung für den Basketball in der Neckarstadt. Welche Geschichte fortan geschrieben wird, bleibt offen, aber klar ist, dass die MLP Academics Heidelberg eine sportliche Heimat bekommen haben, die höchsten Ansprüchen genügt.

Offensivspektakel zu Beginn

Höchsten Ansprüchen der 2. Bundesliga genügten auch beide Mannschaften, die beim offiziellen Eröffnungsspiel im SNP-Dome gegeneinander antraten. Die Heidelberger und ihr Kontrahent, die Eisbären Bremerhaven, zählen zu den Anwärtern auf den Aufstieg und lieferten sich gestern einen spannenden Schlagabtausch. Lange Zeit sah es danach aus, dass die Heidelberger zur Hallen-Premiere Tabellenführer werden würden, doch ein starker Schlussspurt der Bremerhavener verhinderte das. Die Academics verloren mit 81:85 (50:43).

In den ersten Minuten schienen beide Mannschaften einen Pakt für schönen Basketball geschlossen zu haben. In der neuen Halle sollten offensichtlich die Ästheten der Sportart auf ihre Kosten kommen, in jedem Fall ließen beide Teams die Konzentration in der Defensive vermissen. Immerhin achteten die Spieler auf dem Feld darauf, dass keiner benachteiligt wurde – 25:25 hieß es nach den ersten zehn Minuten.

Mit dem Aufleuchten der Anzeigetafel nahmen auch die Abwehrreihen ihre Arbeit auf, so dass es den Künstlern in beiden Teams fortan erschwert wurde, zu glänzen. Es spricht für die Qualität der Akteure auf dem Parkett, dass es ihnen immer noch auffallend oft gelang. Bis zur Pause hatten die Heidelberger etwas besser getroffen und führten 50:43.

Nach der Pause bauten die Schützlinge von Branislav Ignjatovic den Vorsprung zwischenzeitlich auf zwölf Punkte aus (64:52, 25.), was beim Oberbürgermeister für Freude sorgte. Eckart Würzner ließ es sich nicht entgehen, die Academics und seinen Sohn Niklas beim ersten Match in der neuen Arena live vor Ort zu beobachten.

Bis fünf Minuten vor dem Ende sah der OB die Heimmannschaft auf der Siegerstraße, doch innerhalb weniger Momente kippte die Partie. Plötzlich fielen bei den Academics die Würfe von draußen nicht mehr und die Eisbären drehten mächtig auf. Nach einem Dreipunkt-Spiel der Gäste zum 78:76 (37.) ging bei den Heidelbergern nicht mehr viel. Die Ignjatovic-Schützlinge versuchten alles, doch der Negativlauf war jetzt nicht mehr aufzuhalten. Das perfekte Ende eines wichtigen Tages gab es nicht.

"Das ist ein großer Moment", hatte Matthias Lautenschläger vor der Premiere seiner Mannschaft in der neuen Halle gesagt. Der Manager der Academics wusste um die Bedeutung des Abends für den Klub. Zu diesem Zeitpunkt dachte er noch nicht daran, dass er sogar zwischenzeitlich darauf hoffen durfte, die Arena als Tabellenführer zu verlassen.

MLP Academics Heidelberg: Geist 17 Punkte/3 Dreier, Ely 14/2, Heyden 12, McGaughey 10/1, Nelson 9/1, Trtovac 9, Willett 6, Würzner 4, Kuppe, Loh, Vasiljevic, Geier

Eisbären Bremerhaven: Moore 20/1, Ugrai 13/2, Friederici 12/4, Pölking 11, Davis 11/1, Daniels 9/1, Heckel 5, Hoppe 4, Kruhi, Kindzeka

Spielfilm: 11:11 (5.), 25:25 (10.), 40:36 (15.), 50:43 (Hz.), 64:52 (25.), 69:61 (30.), 76:70 (35.), 81:85 (Endstand)