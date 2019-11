Heidelberg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg spielen schon eine gefühlte Ewigkeit in der 2. Basketball-Bundesliga – und doch gibt es immer wieder Premieren. Samstagabend (20 Uhr) steht eine solche an, denn erstmals bekommen es die Heidelberger mit den Panthers Schwenningen zu tun. Der Aufsteiger bittet zum Baden-Württemberg-Duell und möchte dem Tabellendritten ein Bein stellen. Für die Academics geht es darum, die Rolle des Favoriten anzunehmen und ein Stolpern am Fuße des Schwarzwaldes zu verhindern. „In der vergangenen Saison war es ja so, dass wir immer mal wieder Probleme mit Mannschaften hatten, die in der Tabelle unter uns angesiedelt waren“, sagt Niklas Würzner.

Der Spielmacher hat mit seinen Kollegen in der laufenden Saison bereits gegen viele Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gespielt und dabei mehrheitlich gute Leistungen gezeigt. Wenn Würzner und Co. das Niveau beibehalten können, sind die Aussichten für die Heidelberger gut, denn mit sieben Siegen und zwei Niederlagen sind sie bislang absolut im Soll.

Die Panther haben sich gut in der neuen Liga akklimatisiert und sich mit zuletzt zwei Erfolgen hintereinander auf Platz zehn verbessert. „Wir müssen aufpassen, weil die Schwenninger schon einige gute Resultate erzielt haben“, warnt Würzner vor dem unbekannten Gegner – eben weil er unbekannt ist: „Bei neuen Mannschaften ist es immer schwieriger, weil man nicht genau weißt, was auf einen zukommt.“ Immerhin kann sich das Eigengewächs der Academics darauf verlassen, dass er von Trainer Branislav Ignjatovic gut auf den Kontrahenten vorbereitet wird.

Umgekehrt kann sich der Serbe darauf verlassen, dass Würzner dem Spiel der Heidelberger mit einer neuen Stärke mehr Tiefe gibt. Auffallend hat der Regisseur seinen Distanzwurf verbessert, was sich anhand der Statistik nachweisen lässt. Exakt 40 Prozent der Würfe jenseits der Drei-Punkte-Linie versenkt Würzner in der laufenden Spielzeit im Korb. In der vergangenen Saison waren es nur 28,6 Prozent. „Natürlich kommt man irgendwann in eine Art Flow, wenn man gut trifft, das Selbstvertrauen steigt“, sagt der 25-Jährige.

Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn in der Sommerpause arbeitete Würzner bewusst und kontinuierlich daran, seine Schwäche aus der Distanz zu beheben. „Ich habe viel trainiert und viel Zeit mit der Wurfmaschine verbracht“, verrät er. Weil im fortgeschrittenen Alter die Wurftechnik nur sehr schwer umzustellen ist, sind Verbesserungen fast nur durch viele Wiederholungen möglich.

Nachdem sich Würzner in der spielfreien Zeit viele Fleißkärtchen verdiente, haben die Academics durch dessen Wurfstärke von außen eine weitere Option in ihrem Spiel und sind noch schwieriger zu verteidigen. Die Vielzahl der Waffen ist es, die die Ignjatovic-Schützlinge gefährlich macht. Das sollen jetzt auch die Panther aus Schwenningen zu spüren bekommen – und das gleich beim ersten Aufeinandertreffen.

2. Basketball-Bundesliga, Samstag, 20 Uhr: Panthers Schwenningen – MLP Academics Heidelberg.