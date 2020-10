Heidelberg. (miwi) Die Umstände waren wahrlich nicht perfekt, die Ungewissheit entsprechend groß. Umso überraschender war die Art und Weise, mit der die Basketballer des Zweitligisten MLP Academics Heidelberg in die Saison gestartet sind. Beim 99:77 gegen die Nürnberg Falcons lieferten die Schützlinge von Branislav Ignjatovic in der Offensive phasenweise ein regelrechtes Feuerwerk ab. "Es könnte am Anfang schlechter laufen", sagt der Academics-Coach mit ein paar Tagen Abstand mit einem Augenzwinkern.

Nun ist der Serbe aber auch lange genug im Basketball-Geschäft und weiß deshalb, dass sich aus dem gelungenen Auftakt keine Selbstverständlichkeit für die nächste Partie ableitet. Bei den Giants Leverkusen möchten die Heidelberger dennoch nachlegen und am Sonntag (18 Uhr) den nächsten Sieg landen.

Das Rezept für dieses Vorhaben ist simpel und doch schwer in die Tat umzusetzen. "Wir wollen die guten Dinge konservieren und die schlechten Dinge abstellen", sagt Ignjatovic. Der Serbe bleibt ob des starken Starts unaufgeregt und konzentriert sich lieber darauf, die Entwicklung seines Teams voranzutreiben. Schließlich steckt in der umformierten Mannschaft noch viel Potenzial. "Wenn wir Woche für Woche konzentriert arbeiten, sollten wir besser werden", ist Ignjatovic überzeugt. Weil alle Spieler seines kleinen Kaders das Match gegen Nürnberg ohne Blessuren überstanden haben, waren die Voraussetzungen gut, intensiv an den kleinen Fortschritten zu arbeiten. Das Ziel: Leistungen wie die gegen die Falcons sollen zum Standard werden.

Es war keine große Überraschung mehr, dass die Basketballer in den kommenden Wochen wie die übrigen Profiligen auch ohne Zuschauer spielen müssen. "Ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass gegen Nürnberg zumindest noch einmal hundert Leute in die Halle durften", erklärt Ignjatovic. Fortan werden die Auftritte der Academics zu Geisterspielen. "Damit müssen ja alle Mannschaften klarkommen, das ist für alle der gleiche Nachteil", befindet der Heidelberger Trainer.

Die Fans der Heidelberger Basketballer müssen aber immerhin nicht auf die Möglichkeit verzichten, die Spiele ihrer Mannschaft live, wenn auch nicht vor Ort, zu verfolgen. Auf "sportdeutschland.tv" werden alle Partien der 2. Basketball-Bundesliga gestreamt. "Es ist gut, dass es die Technik möglich macht", sagt Ignjatovic und hofft darauf, dass die Zuschauer im Internet am Sonntag eine gutklassige Begegnung zu sehen bekommen.

"Die Chancen stehen gut", vermutet der Academics-Trainer, was nicht allein daran liegt, dass er seinem eigenen Team eine gute Leistung zutraut, sondern auch dem Kontrahenten aus dem Rheinland viel Qualität zuspricht. "Leverkusen ist für mich ein klarer Playoff-Kandidat", sagt der Serbe, der den Giants eine gute Transferpolitik im Sommer bescheinigt. Offensichtlich profitieren die Verantwortlichen davon, dass sie durch die Unterstützung des Bayer-Konzerns bislang besser durch die Pandemie gekommen sind als andere Vereine. Bislang stehen bei den Leverkusenern ein Sieg und eine Niederlage in der Statistik, wobei die Pleite am zurückliegenden Wochenende in Rostock äußerst knapp und unglücklich war.

Wenn es nach Ignjatovic und den Heidelberger Basketballern geht, kann sich am Sonntag ruhig eine weitere Niederlage für die Giants anschließen.

2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 18 Uhr: Giants Leverkusen – MLP Academics Heidelberg.