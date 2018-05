Von Nikolas Beck

Heidelberg. Von besonderer Nervosität kann bei den MLP Academics Heidelberg keine Rede sein. "Die Situation, bis zum letzten Spiel um die Playoffs zu kämpfen, kennen wir ja schon", schmunzelt Manager Matthias Lautenschläger: "Nur ist dieses Mal unsere Ausgangslage besser." Zwei Mal gab es in Deutschlands Basketball-Unterhaus Playoffs, zwei Mal scheiterten die Academics, respektive der USC Heidelberg, denkbar knapp. 2012 waren 13 Siege einer zu wenig. Im vergangenen Jahr hätten es 15 statt der erzielten 14 sein müssen. Heuer stehen schon 16 Erfolge auf dem Punktekonto – ein Ticket für die Meisterrunde ist aber immer noch nicht gelöst.

Dennoch sieht es vor dem heutigen Heimspiel (19.30 Uhr, Olympiastützpunkt) gegen die Wohnbau Baskets Essen gut aus für die "Akademiker". Lautenschläger bedient sich eines Tennisvergleichs: "Wir haben zwei Matchbälle." Ein Sieg reicht also, um definitiv an der Meisterrunde teilzunehmen. Wenn nicht heute Abend, dann zwei Tage später in Ehingen.

Geht es nach Trainer Tony Garbelotto, sollten sich die Korbjäger auf eine zweite Chance am Sonntag aber nicht verlassen. Die letzten zwei noch fehlenden Pünktchen müssen heute her. "Wir spielen in unserer Halle, vor unserem Publikum. Da zählt nur ein Erfolg. Das schulden wir unseren Sponsoren, unseren Fans und allen, die mit diesem Verein verbunden sind."

Wie ein "Pokalfinale" werde man das Duell mit dem Team der Stunde daher angehen. Schließlich erwies sich Essen schon zu Saisonbeginn als Stolperstein. 70:76 hieß es am zweiten Spieltag aus Sicht der Heidelberger. Im Anschluss schwächelten die Ruhrpott-Basketballer zwar etwas, inzwischen haben sie dank sechs Siegen in Serie aber noch einmal Blut geleckt. Die Playoffs sind auch für die Baskets wieder in greifbarer Nähe. Darum galt die volle Konzentration rund um den Olympiastützpunkt dem heutigen Gegner. "Wir müssen alles in die Waagschale werfen", verlangt Garbelotto: "Um Ehingen kümmern wir uns ab Samstagvormittag", so die Marschroute.

Selbstvertrauen für das entscheidende Wochenende konnten seine Schützlinge zuletzt in Nürnberg tanken. Der Trainer ist sich sicher: Spielen die "Akademiker" mit derselben Intensität auch gegen Essen und Ehingen, steht zwei Siegen nichts im Wege. Auch wenn US-Amerikaner Adrian Hill nach seinem "Brummschädel" aus dem Nürnberg-Spiel wohl – wenn überhaupt – nur für einen Kurzeinsatz in Frage kommt.