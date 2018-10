Von Nikolas Beck

Heidelberg. Der Kapitän bleibt an Bord. Janis Heindel (Foto: vaf) verlängerte seinen Vertrag beim Basketball-Zweitligisten MLP Academics Heidelberg um ein weiteres Jahr. Obwohl sich der 29-Jährige im Referendariat befindet, wollte der Verein sein "Gesicht" (Manager Matthias Lautenschläger) unbedingt halten. Im RNZ-Interview spricht das Heidelberger Eigengewächs über die Enttäuschung der vergangenen Runde, seine Doppelbelastung und den eigenen Anspruch in der neuen Saison.

Herr Heindel, zum zweiten Mal in Folge wurde das Minimalziel Playoffs hauchdünn verpasst. Wie lange hatten Sie daran zu knabbern, bis die Lust auf Basketball zurückkam?

Gerade wenn ich die Ergebnisse der anderen Teams in den Playoffs verfolgt habe, hat es immer wieder gejuckt. Aber ich habe mich über den Sommer mit viel Sport abgelenkt, beim Schwimmen oder Krafttraining. Ich bin generell niemand, der Dingen hinterher trauert. Ich blicke lieber nach vorne und will es besser machen.

Der Verein hatte frühzeitig verkündet, mit Ihnen weitermachen zu wollen? Warum hat es relativ lange gedauert, ehe Vollzug vermeldet werden konnte?

Das lag einfach daran, dass ich bei meinem Seminar in Karlsruhe einen Antrag auf Nebentätigkeit stellen musste. Erst am letzten Freitag gab es grünes Licht.

Heidelberg ist nicht nur Ihre sportliche Heimat. Gab es dennoch Überlegungen, noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen?

Die Academics haben mir schnell positive Zeichen gegeben und mir viele Kompromisse für die neue Saison eingeräumt. Daher habe ich überhaupt nicht mit anderen Optionen geliebäugelt. Die Frage war vielmehr, ob ich überhaupt weiterspiele oder mich ganz aufs Referendariat konzentriere. Aber im Grunde wollte und konnte ich es nicht sein lassen. Das habe ich natürlich auch mit meiner Freundin Denise abgestimmt. Wir führen eine Fernbeziehung, weil sie ihr Referendariat in Ulm macht. Und meine Wochenenden sind durch Basketball geblockt.

Durch die Doppelbelastung wird eine neue Rolle auf Sie warten. Coach Garbelotto verriet, dass er Sie künftig eher nicht in der Startformation sieht.

Das muss ich realistisch sehen. Ich kann weniger trainieren - damit geht zwangsläufig eine andere Rolle einher. Was das genau für Auswirkungen haben wird, ob ich dann starte oder nicht, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich das Team mit ganzer Kraft unterstützen.

Beim fachkundigen, aber kritischen Heidelberger Publikum waren Sie stets über jeden Zweifel erhaben. Befürchten Sie, das könnte sich nun ändern?

Nein. Jeder hat seine Meinung, und nach schlechten Spielen steht man auch mal in der Kritik. Das ist nicht nur in Heidelberg so. Aber ich selbst bin mein größter Kritiker. Angst hätte ich eher, wenn ich meinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden würde.

Apropos Anspruch: Wie sieht die Zielsetzung für die neue Saison aus?

Über eine offizielle Zielsetzung haben wir noch nicht gesprochen. Aber aus dem Bauch heraus sage ich, dass wir endlich in die Playoffs kommen müssen. Das muss unser Minimalziel sein. Noch einmal nur wegen eines fehlenden Sieges zuschauen zu müssen - darauf habe ich keine Lust.

Außer Kai Barth und Devin White sind keine Teamkollegen aus der Vorsaison verblieben. Wie ist Ihr Eindruck von der neuen Mannschaft?

Ich habe bisher noch nicht mit ihnen trainieren können. Aber Nico Adamczak kenne ich vom letzten Jahr. Mit Michael Jost und Julius Haag habe ich vor einigen Jahren in Freiburg zusammen gespielt. Mit ihnen und Kai sind wir auf den deutschen Positionen gut besetzt. Viel wird davon abhängen, wie stark die Amerikaner sein werden. Bei Devin wissen wir alle, zu was er im Stande ist. Ich bin mir sicher, dass richtig gute Leute kommen werden. So wie ich den Coach kenne, sitzt er Nacht für Nacht am Computer und sucht nach den passenden Verstärkungen. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie sich das Team zusammensetzt.