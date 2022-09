Leipzig (dpa) - Rekordmeister Kiel gewann beim SC DHfK Leipzig 32:22 (14:13), die Flensburger schlugen GWD Minden 36:23 (20:12) und die Füchse setzten sich bei der HSG Wetzlar 37:25 (18:11) durch.

Die schwierigste Aufgabe hatten die Kieler zu bewältigen. Leipzig stand sicher in der Abwehr und hatte in Mohamed El-Tayar einen guten Torhüter zwischen den Pfosten. So schafften es die Sachsen