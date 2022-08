Berlin (dpa) - "Um gegen neue Finanziers - sei es in Kielce, sei es in Kolstad, sei es in Aalborg - mitzuhalten. Das geht nur, wenn wir klare Strategien verfolgen, mit dem neuen Medienvertrag auch multimedial in ein ganz neues Zeitalter aufbrechen."

Dank starker Investoren und Sponsoren locken Vereine wie KS Kielce in Polen, Kolstad Håndball aus Trondheim in Norwegen und Aalborg HB in