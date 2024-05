Berlin (dpa) - Michael Wiederer hat als Präsident der Europäischen Handball Föderation (EHF) Kritik am Spielplan der Handball-Bundesliga geübt.

"Ich als Handball-Insider verstehe manche Entscheidungen der HBL-Verantwortlichen nicht. Andere Ligen und Verbände verhindern per se, dass eine Mannschaft, die am Dienstag im vermeintlich schwersten Spiel der Saison gegen Nantes antritt, noch am