Oslo (dpa) - Weil ein Kameramann bei der Handball-WM auf der Tribüne kollabiert ist, haben die Zuschauer an den Bildschirmen kurzzeitig kein Bild gehabt. Portugal und der spätere Sieger Frankreich lieferten sich einen packenden Kampf auf Augenhöhe, als in der ersten Halbzeit das Bild plötzlich schwarz wurde. Die Kamera war nach vorne über gekippt und auf den Boden gefallen. In Deutschland wurde die Partie beim Streamingdienst Sportdeutschland.TV übertragen.

Nach wenigen Sekunden war der Mann wieder bei Bewusstsein. Sanitäter eilten herbei und versorgten die Person mit Wasser. Der Handball-Weltverband IHF teilte nach dem Spiel mit, dass es dem Mann gut gehe.