Neu-Ulm (dpa) - Die erstmalige Teilnahme an Olympischen Spielen seit 16 Jahren soll dem Frauen-Handball in Deutschland zu mehr Popularität und einem größeren Zulauf an Talenten verhelfen.

"Ich verspreche mir davon, dass der Mädchen-Handball einen Schub bekommt und es noch mehr Trainer gibt, die sich in diesem Bereich engagieren, um den Mädels bessere Trainingsmöglichkeiten zu geben",