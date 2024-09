Frankfurt/Main (dpa) - Schlägt Titelverteidiger SC Magdeburg erneut zu oder Rekordmeister THW Kiel zurück? Feiert die SG Flensburg-Handewitt ein Meister-Comeback oder der frischgebackene Supercup-Gewinner Füchse Berlin die erste Meisterschaft? Selten schien der Ausgang des Titelrennens in der Handball-Bundesliga so offen wie in der 59. Spielzeit. "Es wird einen Dreikampf oder sogar einen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote