Magdeburg (dpa) - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg sucht in der Champions League weiter nach dem Erfolgsrezept. Gegen HBC Nantes unterlagen die Elbestädter am Mittwochabend vor 5.301 Zuschauern mit 28:32 (16:15) und liegen in der Gruppe B nur auf Tabellenrang sechs. Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren.

Nantes war nur mit 14 Spielern angereist,