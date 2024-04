Die Rhein-Neckar Löwen haben den Wechselwunsch von Handball-Nationalspieler Juri Knorr bestätigt. "Juri hat uns schon vor ein paar Wochen davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer 2025 gerne sportlich verändern und von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei uns Gebrauch machen möchte", erklärte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in einer Mitteilung des Bundesligisten.