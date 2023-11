Meister Bietigheim spielt künftig als HB Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Der deutsche Meister und Pokalsieger SG BBM Bietigheim schließt sich zur Saison 2024/25 der HB Ludwigsburg an und startet künftig unter diesem Namen in der Bundesliga. "Mit diesem Wechsel sichern wir die Zukunft unseres Frauenhandballs auf höchstem Niveau. Diese Perspektive sahen wir in Bietigheim leider nicht mehr gegeben, weshalb wir sämtliche Optionen prüften

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote