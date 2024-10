Berlin (dpa) - Die Handballer der Füchse haben ihren ersten Heimsieg in der Champions League geholt. Nach hartem Kampf besiegte der Bundesligist vor 5696 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Wisla Plock aus Polen 25:24 (12:12). Damit bleiben die Füchse in der Spitzengruppe der Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic und Mathias Gidsel mit je sechs Toren.

