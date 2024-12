Berlin (dpa) - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Champions League im Kampf um die direkte Viertelfinal-Qualifikation einen wichtigen Sieg geholt. Der Bundesligist gewann vor 5925 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon 33:32 (21:19). Die Füchse bleiben in Gruppe A Vierter, nur die ersten beiden Teams gehen direkt in die Runde der letzten

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote