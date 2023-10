Handball-Nationalkeeper Andreas Wolff: EM-Aus kein Thema

Hamburg (dpa) - Der aktuell verletzte Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hat keine Zweifel an seiner Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft im kommenden Januar in Deutschland.

"Ich bin aus jeder Verletzung früher zurückgekommen, als andere vermutet haben", sagte der 32-Jährige der "Sport Bild". Der 141-fache Nationalspieler, der beim polnischen Meister Industria Kielce unter