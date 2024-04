Neu-Ulm (dpa) - Deutschlands Handballerinnen lagen sich nach dem starken Auftakt bei der Olympia-Qualifikation jubelnd in den Armen, als hätten sie das Paris-Ticket schon in der Tasche. Mit einem couragierten Auftritt beim 31:25 (17:14) gegen Slowenien hat das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Neu-Ulm Kurs auf die erste Olympia-Teilnahme seit Peking 2008 genommen.

"Wir haben das