Berlin (dpa) - Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Champions League ihre erste Auswärtsniederlage kassiert. Der ersatzgeschwächte Bundesligist verlor am Donnerstagabend bei Tabellenführer Sporting Lissabon trotz guter Leistung mit 33:35 (19:21). Die Füchse stehen in Gruppe A bei drei Siegen und zwei Pleiten. Beste Berliner Werfer waren Nils Lichtlein, Jerry Tollbring und Lasse

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote