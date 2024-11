Hannover (dpa) - Die TSV Hannover-Burgdorf hat das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Gegen Titelverteidiger SC Magdeburg setzten sich die Niedersachsen in eigener Halle mit 28:27 (14:13) durch. Magdeburg gab in der Schlussphase eine Vier-Tore-Führung aus der Hand.

In der Tabelle schloss Hannover mit 18:4 Punkten zu Spitzenreiter MT Melsungen auf. Die Nordhessen, die am