Hannover (dpa) - Deutschlands Handballer wollen zu Olympia. Sechs Teams sind bereits für die Sommerspiele in Frankreich qualifiziert - die DHB-Auswahl muss noch zittern.

Der deutsche Kader um Kapitän Johannes Golla will sich vom 14. bis 17. März in Hannover einen Traum erfüllen und die Teilnahme am Saison-Höhepunkt fix machen, Bundestrainer Alfred Gislason spielt in der Qualifikation um