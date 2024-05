Dortmund (dpa) - Ingo Meckes wird neuer Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Wie der DHB mitteilte, wurde die Entscheidung bei einer außerordentlichen Präsidiumssitzung am Sonntag in Hamburg getroffen. Der 47 Jahre alte Meckes tritt zum 1. September die Nachfolge von Axel Kromer an, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Diese Entscheidung hatte für zum Teil harsche Kritik

