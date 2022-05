Madrid (dpa) - Der 29 Jahre alte frühere Bayern-Profi konnte erneut nicht mit der Gruppe trainieren und sei für das Duell im Santiago Bernabéu bereits "praktisch ausgeschlossen" worden, berichteten die Madrider Fachblätter "Marca" und "AS". Der spanische Fußball-Rekordmeister, der sich erst am 30. April seinen 35. Liga-Titel gesichert hatte, muss eine 3:4-Niederlage wettmachen.

Alaba war bei der Niederlage am 26. April in Manchester verletzt ausgewechselt worden. Beim 4:0-Sieg dann gegen Espanyol Barcelona hatte Trainer Carlo Ancelotti bereits auf den Österreicher verzichten müssen. Der Verteidiger würde im Rückspiel wohl durch Nacho Hernández ersetzt werden. Nach Torwart Thibaut Courtois und Abwehr-Kollege Eder Militao steht Alaba diese Saison in der Rangliste der Real-Profis mit den meisten Spielminuten an dritter Stelle.