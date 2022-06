Langnau (dpa) - Der ehemalige Jugendspieler der Adler Mannheim wechselte vor acht Jahren nach Nordamerika und spielte dort in diversen Ligen. In der Spielzeit 2020/21 absolvierte er 15 Partien für die Vancouver Canucks in der NHL, zuletzt spielte er für die Toronto Marlies in der AHL.

