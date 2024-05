Ostrava (dpa) - Am Freitag beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien. Vizeweltmeister Deutschland startet gegen die Slowakei (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport).

Wo wird gespielt?

Die WM wird in der tschechischen Hauptstadt Prag und Ostrava gespielt. Deutschland spielt in der Gruppe B in Ostrava. Das Finalwochenende mit den Halbfinals, Spiel um Platz