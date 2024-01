Berlin (dpa) - Das israelische U20-Team darf nun doch an der am Montag beginnenden Eishockey-WM in Bulgarien teilnehmen. Wie der Weltverband IIHF mitteilte, wurden Sicherheitsbedenken mit den zuständigen bulgarischen Behörden sowie dem Organisationskomitee ausgeräumt.

Auf andere israelische Auswahlteams hat die Entscheidung vorerst keinen Einfluss, sie könnten weiter von Turnieren