Sunrise (dpa) - Nico Sturm reckte den Stanley Cup als letzter Spieler der Florida Panthers in die Höhe. Mit einem überlegenen 5:1 gegen die Edmonton Oilers gewann der deutsche Nationalspieler schon zum zweiten Mal in seiner Karriere die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt. Sein Landsmann Leon Draisaitl dagegen muss nach einer weiteren bitteren Enttäuschung weiter auf die Erfüllung seines größten sportlichen Traums warten: Wie im vergangenen Jahr scheiterte Edmonton an den Panthers, dieses Mal nach sechs von sieben möglichen Partien.

Kein Torschuss für Draisaitl

Draisaitl erzielte in 22 Playoff-Spielen diese Saison 11 Tore und bereitete 22 vor - in Sunrise etwas außerhalb der Metropole Miami aber gelang ihm am Dienstagabend (Ortszeit) kein einziger Schuss aufs Tor der Gastgeber. Auch sein Teamkollege Connor McDavid war diesmal nicht der Hauptdarsteller, sondern Sam Reinhart mit vier Toren für die Panthers.

"Es ist nicht einfach, zurückzukommen. Man weiß, wie hart es ist. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Aber jetzt stehen wir hier und haben diese Aufgabe bewältigt", sagte Reinhart.

Vor einem Jahr hatte das Team aus Florida die ersten drei Spiele gegen die Oilers für sich entschieden, dann aber drei Niederlagen in Serie kassiert, so dass es zu einem entscheidenden siebten Spiel kam. Dieses gewannen die Panthers knapp 2:1.

Auch diesmal war die Eishalle in Florida ein Ort bitterer Enttäuschung bei den Kanadiern und ausgelassenen Jubels bei den Panthers - allerdings war die Finalserie früher entschieden als voriges Jahr. Nach vier Partien hatte es nach Siegen zwar 2:2 gestanden, doch dann übernahmen die Panthers die Kontrolle. In Edmonton gab es ein 5:2, bei der ersten Gelegenheit machten sie die Meisterschaft dann zu Hause perfekt.

"Wir haben gegen ein richtig gutes Team verloren", sagte McDavid. "Niemand hat aufgegeben, niemand hat das Handtuch geworfen, aber das ist einfach ein verdammt gutes Team. Die haben den Stanley Cup aus gutem Grund verteidigt."

Panthers treffen früh und spielen fast fehlerfrei

Drei Tage nach ihrem Sieg in Edmonton führten die Gastgeber schon nach dem ersten Drittel 2:0. Reinhart hatte in der fünften Minute zum 1:0 getroffen, 47 Sekunden vor der Sirene erzielte Matthew Tkachuk den zweiten Treffer. Ein Aussetzer von Oilers-Torwart Stuart Skinner ermöglichte Reinhart danach sein zweites Tor. Die Panthers erlaubten sich kaum sichtbare Fehler und schlugen ein weiteres Mal eiskalt zu, als die Oilers ihren Torwart sieben Minuten vor Schluss vom Eis nahmen und es mit sechs Feldspielern probierten: 26 Sekunden später traf Reinhart ins leere Tor zum 4:0. Als er beim 5:0 sein viertes Tor des Tages markierte, war die Partie bereits entschieden. Das Tor von Wassili Podkolsin war reine Ergebniskosmetik.

Sam Bennett gewann die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Stanley-Cup-Playoffs. Er erzielte in der wichtigsten Saisonphase 15 Tore für die Panthers und bereitete weitere sieben Treffer vor.