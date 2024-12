Edmonton (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der NHL immer besser in Fahrt. Gegen die St. Louis Blues gewannen die Oilers mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Es war der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Spielen für den Stanley-Cup-Finalisten der Vorsaison. Draisaitl legte dabei zwei Treffer auf. Damit kommt der deutsche Angreifer neben 19 Saisontoren nun

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote