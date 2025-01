Seattle (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum dritten Sieg in Serie geführt. Beim 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) bei den Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer legte Draisaitl einen Treffer auf und erzielte den Endstand ins leere Tor.

Es war das 14. Spiel in Serie, in dem Draisaitl mindestens an einem Treffer beteiligt war. Das ist ihm in