Düsseldorf (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft 2025 gegen die USA in Düsseldorf. Die WM-Generalprobe findet am 4. Mai statt. "Mit den USA haben wir so einen attraktiven Gegner, dass wir auch in die großen Hallen gehen können. Ich bin sicher, dass der Dome voll werden wird", sagte DEB-Generalsekretär Claus Gröbner

