Ottawa (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum Sieg gegen die Philadelphia Flyers geführt. Der 23 Jahre alte Angreifer erzielte beim 4:3 nach Verlängerung zwei Treffer, darunter das entscheidende Tor in der zweiten Minute der Extra-Zeit. Dazu gelang Stützle auch ein Assist.

Das Playoff-Ticket hatten die Senators schon davor sicher gehabt. Zuletzt hatte das Team aus der kanadischen Hauptstadt in der Saison 2016/2017 an den Playoffs teilgenommen. Stützle läuft seit der Spielzeit 2020/2021 für die Senators auf und zählt inzwischen zu den besten deutschen Eishockey-Profis in der NHL.