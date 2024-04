Bremerhaven (dpa) - Bei den Fischtown Pinguins kommt sogar Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ins Schwärmen. "Was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist sehr, sehr bemerkenswert", sagte der NHL-Profi der Edmonton Oilers. "Die Story von kleineren Mannschaften, die so weit kommen, lieben wir alle."

Nicht nur wegen der Komplimente von einem der besten Eishockey-Spieler der Welt