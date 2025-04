Pistian (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das zweite Duell gegen die Slowakei in der WM-Vorbereitung klar verloren. Trotz einer über viele Phasen ausgeglichenen Partie unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Pistian 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) gegen die effektiveren Gastgeber.

Am Tag vorher hatte das DEB-Team gegen die Slowaken an selber Stelle noch 3:2 gewonnen und so den ersten Sieg in der WM-Vorbereitung geschafft. Die ersten beiden Testspiele gegen Tschechien hatte die DEB-Auswahl verloren.

In der Woche nach Ostern für die Spiele gegen Österreich soll der aktuelle Kader, in dem in erster Linie noch Perspektivspieler stehen, ein anderes Gesicht bekommen. Neben einigen noch geschonten weiteren Leistungsträgern soll auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Seattle) zum Team stoßen.

Bei der WM vom 9. bis 25. Mai im dänischen Herning und in Stockholm trifft Deutschland in der Vorrunde auf Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Tschechien und Dänemark.