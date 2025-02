Buffalo/Vancouver (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka und Moritz Seider sind mit ihren Teams in der NHL aktuell auf Erfolgskurs. Peterka erzielte beim 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) seiner Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils seinen 15. Saisontreffer. Es war der dritte Sieg in Serie für Buffalo, das in der Eastern Conference aber weiterhin Letzter ist.

Dagegen haben sich die Detroit Red Wings mit Seider nach schwachem Saisonstart und Trainerwechsel bis auf einen Wild-Card-Platz für die Playoffs verbessert. Der 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)-Erfolg bei den Vancouver Canucks nach Verlängerung war der sechste Sieg in Serie für die Red Wings. Seider bereitete den Siegtreffer von Alex DeBrincat mit vor.